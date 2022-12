Juventus-Barcellona, accordo naufragato: ecco cosa è successo

Juventus-Barcellona, l’accordo che sembrava possibile è invece naufragato: ecco quello che è successo con i catalani

Oggi la Juventus è tornata a lavorare alla Continassa in vista della seconda parte di stagione. E al centro sportivo si è rivisto anche Paul Pogba, finalmente, che sembra pronto a debuttare in questa stagione. Fino al momento il francese, tornato la scorsa estate a parametro zero dal Manchester United, il campo non lo ha annusato ed ha anche perso il Mondiale. Ma forse il momento negativo ormai è alle spalle.

In tutto questo la società bianconera sta cercando anche di organizzare alcune amichevoli prima del ritorno delle gare ufficiali. E sembrava tutto fatto per vedere un Juve-Barcellona il prossimo 22 dicembre. Non sarà così.

Juventus-Barcellona, nessuna amichevole

Secondo quanto riportato da goal.com infatti, non ci sarà nessuna amichevole contro la squadra di Xavi tre giorni prima del Natale. Si valuta comunque un altro avversario anche se c’è da capire un ulteriore cosa: se giocare a Torino e meno. Sicuramente quanto successo durante le ultime settimane, con le dimissioni del consiglio di amministrazione, non aiutano sotto l’aspetto logistico e organizzato. Sarà presumibilmente compito di Allegri e di Cherubini riuscire a trovare qualcuno per aiutare la squadra in questo periodo di riavvicinamento alle gare ufficiali. Ma non sarà di certo facile.