TV PLAY | Calciomercato Milan, addio Leao: scambio con il Chelsea

Calciomercato, da ‘TV PLAY’ la cosiddetta bomba di mercato. Il big del Milan cambia squadra. Tutti i dettagli dell’operazione.

Da ‘TV PLAY’ arriva la bomba di mercato. Il colpo che potrebbe scuotere, letteralmente, la Serie A.

Il Chelsea, big inglese tra le più ricche della Premier League, avrebbe in serbo il colpo dell’anno. Stando alla ricostruzione di ‘TV PLAY’, il programma Twitch di ‘Calciomercato.it’, i blues vorrebbero chiudere l’operazione con l’esterno portoghese.

TV PLAY | “Il Chelsea offre cash e contropartita importante per Leao”

Ecco quanto è stato detto live nella trasmissione di ‘TV PLAY’: “Che ci sia stato qualche contatto tra Milan e Chelsea è già possibile confermarlo, che ci sia stata un’offerta e anche da confermare. I Blues metterebbero sul piatto una buona offerta con contropartita convincente che potrebbe fare al caso dei rossoneri. Leao deve andare e quindi dovrebbe arrivare al suo posto un giocatore altrettanto importante, non posso ancora dire chi”.

“Ci sono diverse situazioni in ballo e attualmente la possibilità che Leao resti al Milan è un 50 e 50, poi con tutte le cose che stanno succedendo in Serie A, vedi il Fair Play Finanziario, ora, le squadre prima di spendere certe cifre ci devono pensare e tanto. Vendendo Leao a gennaio il Milan poi dividerebbe la compattezza che c’è ora all’interno della squadra e sono ancora in lotta in campionato e in Champions League. Poi ovvio che di fronte a un’offerta monstre di 200 milioni parte chiunque. Per ora, comunque, rimane 50 e 50”.