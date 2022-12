Il Barça ha trovato il sostituto: la Juventus ora ha campo libero

Sostituto già pronto per il Barcellona e campo libero Juventus. Tutti gli aggiornamenti legati al suo futuro.

Come più volte evidenziato in questi giorni e come testimoniato dai vari eventi non proprio nobilissimi del recente periodo, il mondo Juventus sta attraversando una parentesi delicata quanto importante, destinata a impattare con non poca veemenza sul futuro cammino del club, da un punto di vista sportivo e non solo.

Sono plurimi, infatti, i fattori che potrebbero risentire dello scenario legato a indagini e cambiamenti interni e, come detto più volte, lo stesso calciomercato risulta destinato a poter essere sottoposto all’ingerenza di questioni importanti e ben sopra i meri e unici discorsi sportivi. In attesa di aggiornamenti su tale fronte, è necessario non farsi sfuggire quanto provenga dall’estero e tutto ciò che possa tangere il mondo bianconero anche in modo non proprio diretto.

Calciomercato Juventus, futuro Ferran Torres: il Barcellona ha già pronto il sostituto

Pur assumendo un ruolo di subalternità rispetto a questioni attualmente annoverabili in lizza alle priorità, le diverse vicende di mercato meritano comunque un’attenzione nobile, anche e soprattutto alla luce del sopraggiungere della seconda parte di stagione nonché di una campagna acquisti invernale potenzialmente molto impattante.

Particolare attenzione merita quanto riferito da Sport.es, riguardante i possibili movimenti del Barcellona e, di conseguenza, anche l’influsso di questi ultimi sulle vicende juventine. In casa piemontese si è infatti da tempo sulle tracce di Ferran Torres, mai esploso in Catalogna tanto quanto ci si aspettasse.

La stessa egida di Guardiola e l’esperienza in Premier League sembra aver impedito che il suo talento potesse raggiungere i livelli sperati. La posizione non centralissima e doti comunque non in discussione hanno generato importanti attenzioni.

La Juve è tra le interessate e potrebbe accogliere come un buon segnale quanto riportato dalle penne spagnole. Queste ultime riferiscono infatti di un Barcellona concretamente sulle tracce dell’attaccante brasiliano dell’Arsenal, Gabriel Martinelli.