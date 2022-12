Juventus in vendita ma la soluzione è clamorosa: ritorno alle origini

Juventus in vendita: la soluzione però potrebbe essere clamorosa per un vero e proprio ritorno alle origini. Ecco quello che potrebbe succedere

La situazione in casa bianconera non è delle più semplici da leggere. Di interpretazioni ne sono state fatte tante ma ancora non si sa quale potrebbe essere il futuro. Di certo, le dimissioni di Agnelli e lo scossone con l’addio dell’intero consiglio d’amministrazione, hanno lasciato il segno. Ed è anche uscita fuori nei giorni successivi alla rivoluzione la possibilità che la famiglia che da sempre è a capo della Juventus possa passare la mano.

Una voce che a quanto pare viene confermata anche dalla Rai: in questo senso c’è un Tweet del giornalista Paolo Paganini che svela quelle che potrebbero essere le mosse per il futuro.

Juventus in vendita, la verità della Rai

“A Torino si starebbe valutando la possibilità di cessione della Juventus a un fondo americano che comunque fa già parte della “galassia” del gruppo. Per il momento è solo un’ipotesi, in attesa della conclusione dell’inchiesta”. Questo è quanto scritto da Paganini nel proprio profilo ufficiale. Una cessione che insomma appare possibile anche se il tutto rimarrebbe comunque in mano alla famiglia Agnelli. Forse in maniera un poco più marginale in questo caso, ma pensare alla società bianconera senza quella famiglia che l’ha seguita dall’inizio non è una cosa bella. Sì, le cose cambiano, sempre: ma questa certezza è forse l’unica che è davvero rimasta.