Caos Juventus, carta Ronaldo e nuovo colpo di scena: “Non è tenuto a farlo”

Caos Juventus e la carta Ronaldo. Da ‘TVPLAY’ Il giornalista di Libero è intervenuto in diretta chiarendo la questione: i dettagli.

Continua il caos in casa bianconera. C’è ancora da attendere il verdetto dell’indagine in corso ma intanto, da ‘TVPLAY’ è intervenuto il giornalista di ‘Libero’ Dell’Orco che ai microfoni della trasmissione Twitch di ‘Calciomercato.it’ ha parlato in esclusiva della carta Cristiano Ronaldo.

Dell’Orco è così intervenuto sulla questione: “La carta di Ronaldo potrebbe contribuire a inguaiare la Juventus visto che di gatte da pelare la Juve ne ha già diverse. Cristiano Ronaldo però, stando agli accordi nelle manovre stipendi, avrebbe un accordo da 19,5 milioni che nell’ambito delle grandi manovre condotte da Chiellini nelle trattative con la dirigenza bianconeri sarebbero stati promessi sotto altra forma”.

Juventus, Dell’Orco avverte: “Richiesta di CR7 bocciata”

Dell’Orco ha ribadito alcuni importanti aggiornamenti proprio sulla questione Ronaldo soffermandosi, appunto, sulla richiesta bocciata di CR7: “Soldi sospesi causa Covid e che ora sarebbero da recuperare sotto altre forme, CR7 ha la parte più cospicua e scoppiata questa bolla ora ha paura di perdere questo denaro. Avrebbe quindi chiesto direttamente ai legali di agire e di accedere agli atti, ma la richiesta di Ronaldo è stata bocciata visto che lui sa secondo la carta cosa gli spetta e loro invece la carta non ce l’hanno”.

E poi ha così concluso: “Al massimo è la Procura stessa che ha chiesto a Cristiano Ronaldo di poter vedere questa famosa carta, non CR7 che deve chiedere gli atti, visto che, secondo questa fantomatica carta, lui saprebbe già cosa gli spetta”. Un importante precisazione che chiarisce una volta per tutte la questione relativa, appunto, a questa famosa carta Cristiano Ronaldo che in questi giorni è stata al centro delle polemiche, anche social, a riguardo dell’ex attaccante della Juventus.