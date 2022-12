“I have a dream”: flop Di Maria, la Juve ha già scelto l’erede

“I have a dream”: il flop di Di Maria spinge l’argentino fuori dalla Juventus che avrebbe già scelto l’erede. A stelle e strisce

Chi si aspettava un impatto quasi zero di Di Maria con la maglia della Juventus? Alcuni, probabilmente, questo ragionamento lo hanno anche fatto la scorsa estate non solo per quelli che sono stati i tentennamenti del giocatore ma soprattutto per il Mondiale in corso che sicuramente era il primo pensiero. Bene, possiamo dire che coloro che la pensavano in questo modo avevano ragione, visto il flop dell’argentino dal quale si spera, almeno, nella seconda parte di stagione, di avere un apporto maggiore. Lo spera Allegri, pure, che intanto lo vorrebbe vedere star bene fisicamente. E lo sperano anche i tifosi, che sognano, nonostante quelle che sono le vicissitudini societarie – a tal proposito è intervenuto Elkann – quella che potrebbe essere una rimonta pazzesca in campionato.

Come sappiamo Di Maria ha comunque firmato per un solo anno: difficilmente la prossima stagione rimarrà a Torino, voglioso, lui, di tornare in Argentina con la maglia del Rosario, squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta. Ed è per questo motivo che la Juve sta guardando a quelli che potrebbero essere gli eredi del Fideo. Con un occhio in America.

Calciomercato Juventus, Pulisic l’erede di Di Maria

Secondo le informazioni che sono state riportate da Giovanni Albanese, la Juventus, qualora il Chelsea decidesse di cedere il giocatore alla fine della stagione, avrebbe in testa l’idea di portare a Torino l’americano Pulisic. Il calciatore offensivo ha un contratto in scadenza con i Blues nel 2024 e quindi un addio potrebbe anche essere contemplato. Cherubini sarebbe disposto a valutare la possibile operazione.