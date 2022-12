Calciomercato Juventus, dubbio amletico Vlahovic: almeno 80 milioni

Calciomercato Juventus, almeno 80 milioni e dubbio Vlahovic. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante.

Il serbo ha certamente rappresentato uno dei giocatori maggiormente seguiti e desiderati del recente passato bianconero, alla luce di un’importanza e di una situazione contrattuale che avevano apparecchiato tutti i presupposti per favorirne un anelato passaggio alla Juventus.

Giunto a gennaio dello scorso anno, il serbo di è sin da subito distinto per una maturità e un’attenzione che avevano lasciato intendere come la cifra spesa fosse più che coerente rispetto al valore e le prospettive di crescita di un talento reduce da circa un anno ad alti livelli nel nostro campionato, in una squadra reduce anche da plurime difficoltà come la Fiorentina.

Calciomercato Juventus, dubbio amletico per Vlahovic: decisione presa

La sua prima parentesi stagionale non è stata fin qui delle più nobili, alla luce delle reiterate asperità incontrate dalla Juventus e che certamente si sono in parte abbattute anche su di lui. A ciò si aggiungano le difficoltà fisiche che lo hanno tenuto fermo non poco tempo e che lo hanno portato a dare forfait nelle prime giornate del Mondiale in Qatar.

Ciononostante, la posizione di Dusan non è in discussione ma meritano comunque di essere riportati gli aggiornamenti di Tuttosport, inerenti ad alcuni interessi e sondaggi da parte di Chelsea, Manchester United, Arsenal, Bayern Monaco e PSG. Nulla di che, se non semplici approcci per comprendere quale sia la situazione attuale e se ci siano dei margini per arrivare ad un qualcosa di più concreto, al netto della consapevolezza che in quel di Torino ci sono adesso ben altre priorità.

La Juventus adesso pensa certamente ad altre questioni ma su un punto è più che ferma. Qualora la attualmente remota ipotesi di un addio di Vlahovic dovesse concretizzarsi, questo dovrà accadere solo dopo l’arrivo di un’offerta che non svenda il serbo, pagato 80 milioni di euro circa dodici mesi fa.