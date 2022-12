Dal Milan alla Juventus: Elkann ci prende gusto, l’idea è pazzesca

Dal Milan alla Juventus, i prossimi mesi saranno quelli decisivi per il riassetto societario del club bianconero.

Cosa sta bollendo in pentola lo si saprà con certezza solamente nei mesi che verranno. In questo momento la Juventus non assomiglia che ad un cantiere aperto, con il cartello “work in progress” ben in vista. John Elkann, amministratore delegato di Exor, sta facendo in modo che combacino tutti i pezzi del puzzle bianconero. Sì, perché la Vecchia Signora si presenterà nel 2023 con una dirigenza nuova di zecca, che in ogni caso dovrà segnare una netta discontinuità con il passato. Molti dei nomi che andranno a formare il prossimo Consiglio d’amministrazione sono già stati scelti, ma verranno resi noti tra circa un mese.

I tifosi sperano in una “chiamata” ad Alex Del Piero, una scelta identitaria che incontrerebbe il favore di tutti. “Pinturicchio”, tuttavia, ha fatto sapere di essere disposto a tornare esclusivamente se potrà avere voce in capitolo nel nuovo assetto societario. Circola con una certa insistenza anche il nome di Beppe Marotta, uno degli artefici del ciclo dei nove scudetti, che nel 2019 è passato all’Inter, di cui oggi è amministratore delegato.

Dal Milan alla Juventus, Massara è più di un’idea

Come spiega il Corriere dello Sport, Marotta non è ancora stato contattato dalla Juventus. Qualora lo fosse, sicuramente non resterebbe insensibile e valuterà ogni tipo di proposta, considerando anche il poco margine che in questo momento ha all’Inter per via delle problematiche finanziarie di Suning. Un altro profilo che piace molto alla Juventus è Frederic Massara, attualmente la “spalla” di Paolo Maldini al Milan. Stando a quanto riporta il Corsport, il direttore sportivo rossonero avrebbe colpito la Juve per via del suo stile discreto e sempre molto professionale. E, in un’ipotetica corsa a due, Massara sarebbe quindi in leggero vantaggio su Cristiano Giuntoli, apprezzatissimo diesse del Napoli.