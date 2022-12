Calciomercato Juventus, Inter superata: scelto il dopo Chiellini

Il 2023 è ormai ad un passo cresce l’attesa dei tifosi per capire quale sarà il futuro della Juventus.

Quel che è certo è che il nuovo anno porterà al timone un nuovo gruppo dirigenziale, dopo le dimissioni del presidente agnelli e dell’intero CDA che si sono registrate all’inizio della scorsa settimana. Uno scossone societario che ha chiuso un’era costellata di tantissimi trionfi. Adesso bisognerà capire quali saranno le intenzioni della dirigenza che arriverà, anche se non ci sono dubbi nel voler pensare che si farà di tutto affinché la Juventus possa vincere al più presto.

Nel frattempo la squadra allenata da Massimiliano Allegri ragazzi sta preparando il ritorno in campo, fissato proprio nel mese di gennaio. Dopo aver chiuso l’anno solare con sei vittorie consecutive c’è ancora tanta voglia di continuare la scalata in classifica, nel tentativo di andare ad agguantare al primo posto il Napoli di Luciano Spalletti. Squadra che però finora non ha palesato alcun punto debole. Certo i tifosi si aspettano anche qualche novità dal mercato.

Juventus, è duello per Smalling a parametro zero

Novità che tuttavia potrebbero anche non esserci. Al momento è difficile capire se e quali movimenti ci saranno all’interno dell’organico bianconero. Più facile che ci siano delle uscite, anche se la Juventus avrebbe bisogno di innesti nel reparto arretrato. A tal proposito però si starebbe lavorando alacremente in vista del futuro. Guardando ai parametri zero, calciatori che si possono ingaggiare senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Todo Fichajes spiega come la Juventus abbia messo gli occhi su Chris Smalling, esperto difensore della Roma che ancora non ha rinnovato il contratto con i giallorossi. Sarebbe stata sorpassata la concorrenza dell’Inter, pure a caccia di rinforzi a parametro zero.