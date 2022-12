Intrigo Juventus-Inter, ribaltone ufficiale: “Può restare”

Si lavora già per il futuro in casa Juventus e non potrebbe essere altrimenti visto che il 2023 ormai è davvero ad un passo.

Gennaio è vicino e il prossimo mese sarà molto importante per la squadra bianconera. Iniziando dal punto di vista societario, visto che ci sarà un nuovo gruppo di dirigenti che sarà chiamato a proseguire nella gestione del club al posto del dimissionario cda. Ma l’inizio del 2023 sarà importante anche per quanto riguarda la questione campo.

Perchè l’undici di Allegri tornerà a giocare in serie A con il chiaro intento di continuare a risalire la china in classifica, sognando il primo posto in graduatoria. Gennaio è anche il mese del calciomercato, con i tifosi che sperano possa arrivare qualche volto nuovo per rinforzare l’organico di Allegri. Ma più probabilmente si guarderà già alla prossima estate. Con il difensore Ndicka che rimane nel mirino.

Juventus, l’Eintracht non chiude al rinnovo di Ndicka

Al quotidiano Bild il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte Markus Krösche non ha però affatto chiuso alla possibilità che il difensore centrale possa rimanere in forza al club teutonico. “Siamo ancora in trattativa con lui. Si può pensare che c’è l’opportunità di restare a Francoforte”. Ndicka del resto in Germania ha trovato una maglia da titolare e la possibilità di crescere partita dopo partita. Con l’Eintracht ha già vinto e ora è protagonista sia in Champions che in Bundesliga. Insomma la palla è nelle mani, o meglio dei piedi, del calciatore. Toccherà a lui decidere se rimanere dove si trova o accettare le lusinghe di altri club, in lizza pure Juve e Inter, pronti a fare carte false pur di avere il suo sì per gli anni a venire.