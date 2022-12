Calciomercato Juventus, Allegri vuole il giallorosso | Arriva a zero

Calciomercato Juventus, Allegri fa sul serio e sembra intenzionato a chiudere il giallorosso come prossimo obiettivo: i dettagli.

In casa bianconera si pianifica già al presente e già nel prossimo mese ci potrebbero essere mosse a sorpresa sul mercato, specialmente nei ruoli più bisognosi come difesa e centrocampo.

Con il ritorno dei top player bianconeri, Chiesa e Pogba sono finalmente recuperati, la Juventus guarda al presente e alla possibile rimonta in classifica. Come sappiamo, il Napoli capolista sarà una sfida tutt’altro che semplice ma i bianconeri avrebbero già messo sotto traccia un rinforzo importante in difesa, un centrale con buona esperienza che sta già facendo non poca differenza in Serie A.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole Smalling

Un grande colpo per avere più solidità. Il gigante di Mourinho a fine stagione andrà in scadenza e non si è ancora parlato di nessun rinnovo di contratto, motivo che lascia ben sperare proprio la Juventus che potrebbe già arrivare prima delle rivali, superando anche la concorrenza dell’Inter (altro club interessato). Il centrale inglese ex United è certamente una garanzia. Nella capitale ha collezionato buoni risultati che gli hanno, indubbiamente, lasciato il posto da titolare inamovibile e garanzia per Mou.

Smalling, adesso, avrebbe già la Juventus come prima squadra interessata in caso di addio a fine stagione dalla Roma. Un interesse che gli farà fare le indubbie considerazioni sul proprio futuro, tenendo presente che il giocatore è un classe 1989 e che, quindi, potrebbe saltare su uno degli ultimi treni ai vertici che gli permetterebbe il definitivo salto di qualità anche a livello europeo. Staremo a vedere cosa succederà ma certamente, come sottolinea ‘Tuttosport’, i bianconeri sono la squadra attualmente in pole per l’acquisto del centrale di difesa.