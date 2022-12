Calciomercato Juventus, Conte in città: triplo sì galeotto

Calciomercato Juventus, un post sui social ha mandato in tilt il mondo bianconero. Conte nuovamente protagonista.

“Ci sono amori che non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”: in questa chiave di lettura probabilmente si può spiegare il rinomato interesse dei tifosi della Juventus per quanto concerne il futuro di Antonio Conte, legato al Tottenham da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato.

E pensare che fino a pochi mesi fa buona parte della torcida della “Vecchia Signora”, ancora delusa per il tradimento del tecnico salentino che decise di abbandonare la nave a luglio, non si auspicava un possibile ritorno di Conte sulla panchina della Juventus. Il tempo, per, rimargina anche le ferite più profonde. Sebbene la posizione di Allegri sia piuttosto salda (ringalluzzita anche da un ricco contratto fino al 2025), il fascino esercitato da un possibile Conte-back agita i sonni dei tifosi della Juventus.

Calciomercato Juventus, Conte a Torino: social scatenati

Prova ne sia le reazioni social al post con cui l’attuale allenatore del Tottenham è stato pizzicato a Torino (dove comunque ha continuato a recarsi spesso nel corso degli ultimi anni).

I like galeotti di Bonucci, Chiesa e Marchisio hanno mandato letteralmente in visibilio i supporters della Juventus, la maggior parte dei quali hanno chiesto al loro ex beniamino di ritornare in quella che per tanti anni è stata la sua casa. Scenario che però, per quanto suggestivo, resta ancora piuttosto complicato. A causa delle ben note vicissitudini extra-campo, sembra piuttosto difficile che la Juventus possa decidere di esonerare Allegri e ingaggiare un altro tecnico oneroso in termini di ingaggio.

Sappiamo poi tutti come Conte spesso abbia chiesto ai propri club di investire in maniera importante sul mercato: linea che si smarca in modo piuttosto netto dai diktat rigidi cui andrà incontro il club bianconero nel corso dei prossimi anni. Ma si sa, sognare non costa nulla: o forse sì…