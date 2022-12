Game over Juventus: “Accordo trovato con l’Atletico”

Calciomercato Juventus, Atletico Madrid in vantaggio sull’operazione: adesso ci sarebbe già l’accordo per la prossima stagione.

L’Atletico Madrid sarebbe in vantaggio nella trattativa che porterebbe al giocatore, tanto da aver già trovato l’accordo per la prossima stagione.

Secondo l’indiscrezione lanciata da ‘todofichajes’, l’Atletico di Simeone avrebbe raggiunto già l’accordo per portare a Madrid un profilo che interessava anche ai bianconeri. Il turco, infatti, avrebbe già raggiunto, scrivono dalla Spagna, un principio d’accordo con il club del Cholo.

Calciomercato Juventus, tutto fatto per Çaglar Soyuncu | Atletico in vantaggio

Il classe 1996 della nazionale turca è un difensore che era finito anche nei radar bianconeri. Con il suo attuale club, il Leicester, andrà in scadenza di contratto e proprio le big d’Europa lo vorrebbero come rinforzo difensivo. Un giocatore dalle capacità già dichiarate in più occasioni, essendo, appunto, tra i principali protagonisti in positivo con il club inglese. Il suo futuro, però, sembrerebbe all’estero, almeno secondo le ultime indiscrezioni.

Il difensore del Leicester City lascerà la Premier League e per il suo futuro ci sarà proprio l’Atletico Madrid, la squadra di Simeone che vuole tentare un vero e proprio restyling vista la stagione fallimentare che li ha visti fuori sia dalla Champions League che, appunto, anche dalla possibilità di andare in Europa League. Una stagione iniziata male ma che dal prossimo anno potrebbe riprendersi con dei cambi importanti tra tutti i ruoli. Il turco è uno dei profili che permetterebbero questo upgrade importante e, adesso, si parla già dell’interesse concreto per averlo già come protagonista da giungo. Un discorso chiuso, invece, per la Juventus che lo aveva adocchiato ma che adesso rimarrebbe tagliata fuori dalla trattativa. Staremo a vedere quando l’affare verrà ufficialmente concluso ma dalla Spagna sono sicuri della prossima destinazione del turco.