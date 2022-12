Calciomercato Juventus, colpo di scena Conte: “Non rinnova con il Tottenham”. Il tecnico starebbe aspettando una chiamata dall’Italia

Antonio Conte non rinnova col Tottenham. Almeno sono queste le ultime indicazioni. Il tecnico, non solo non sarebbe convinto del progetto degli Spurs, ma sente quella che è la nostalgia dell’Italia. E allora si aprono ovviamente quelli che potrebbero essere degli spiragli anche per la Juventus, soprattutto se i bianconeri alla fine della stagione si dovessero dividere con il livornese.

La notizia è stata riportata da Eleonora Trotta, direttore di calciomercato.it, durante la diretta Twitch su TVPLAY. Questo il suo intervento: “Una fonte vicina al Tottenham ha detto che Conte non rinnova. Non solo per le strategie, ma anche perché sente nostalgia dell’Italia. Vediamo se arriverà qualche chiamata da Torino o Milano”.

Calciomercato Juventus, Conte cambia

Antonio Conte, dopo l’addio di Agnelli, potrebbe essere davvero l’allenatore del futuro. La sua discussione con il presidente, che ha poi ha portato all’addio del tecnico, è stata sicuramente messa da parte e adesso, quel dirigente, si è dimesso e non è il “padrone” della Juventus. Insomma, questo potrebbe essere anche un ulteriore segnale per il futuro della panchina bianconera per la prossima stagione.