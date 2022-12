Prova di forza e nuovo rilancio: saluta la Juventus per 30 milioni

Calciomercato Juventus, adesso dei club sono già disposti a sborsare 30 milioni, cifra congrua per il suo addio: i dettagli dell’operazione.

Juventus rivoluzione in mediana. La Vecchia Signora potrebbe già ‘stravolgere’ il centrocampo con un addio importante. Si tratterebbe sulla base di 30 milioni di euro.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione riportata da ‘Giovanni Albanese’, la Juventus guarda già al presente e prima di affondare per un colpo in entrata dovrà cedere i cosiddetti esuberi. Uno di questi potrebbe essere un giocatore che ha molto mercato all’estero.

Calciomercato Juventus, McKennie via per 30 milioni | Due big d’Europa interessate

Il centrocampista americano, recentemente protagonista al mondiale proprio con la sua nazionale, gli Stati Uniti, avrebbe richieste importanti dall’estero. Su di lui si muoverebbero il Borussia Dortmund e il Monaco già pronte a chiuderlo nella finestra di gennaio.

Secondo l’indiscrezione, infatti, la base sarebbero 30 milioni di euro, cifra reputata congrua anche dai bianconeri. Con il ritorno di Pogba tra i titolari di Allegri, proprio la Juventus, dovrà rendersi conto che alcuni dei giocatori in rosa potrebbero avere sempre meno minuti a disposizione e l’addio di McKennie adesso potrebbe essere concretizzato anche perché il giocatore vorrebbe poter giocare da titolare. Le idee tattiche di mister Allegri non sembrano, però, avere il texano come priorità e pertanto la cessione a 30 milioni a gennaio potrebbe rappresentare una ghiotta opportunità per entrambe le parti. Ora c’è solo da concretizzare l’operazione, in caso di offerta ufficiale, come scrivono nell’indiscrezione, la Juventus valuterà attentamente la cessione del giocatore in questione. McKennie potrebbe non essere l’unico giocatore a salutare di questo attuale centrocampo. Ancora incerte le posizioni di Locatelli ma soprattutto di Rabiot, che a fine stagione potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero per tentare un’esperienza all’estero: in Premier League.