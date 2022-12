Incrocio Juventus-Kim ad alta velocità: Spalletti si vendica subito

Calciomercato Juventus, Spalletti mette nel mirino un obiettivo bianconero. Ecco le ultime sull’intreccio di mercato con il Napoli

Il Napoli, primo in classifica, sogna davvero di vincere lo scudetto. La squadra di Spalletti, che senza dubbio ha messo in pratica il calcio più bello nella prima parte di stagione, anche nelle amichevoli che sta disputando in questo momento, sta dimostrando di avere ancora una condizione fisica incredibile e delle idee ben chiare. Insomma, gli azzurri fanno paura.

Non solo in campo, ma potrebbero far paura anche sul mercato. Sì, perché secondo TuttoSport in edicola questa mattina, gli azzurri avrebbero messo nel mirino un elemento che i bianconeri seguono da tempo. E che potrebbe diventare un obiettivo abbastanza caldo soprattutto se alla fine della stagione dovesse andare Kim, il sudcoreano che quest’anno ha preso il posto di Koulibaly e che al momento è uno dei migliori difensori del campionato italiano.

Calciomercato Juventus, il Napoli su Ndicka

A Spalletti interessa il profilo del difensore dell’Eintracht Francoforte Evan Ndicka. Il francese ha un contratto in scadenza nel 2023 e non ha nessuna intenzione di rinnovare. Almeno fino ad ora ha respinte le offerte che il club tedesco gli ha messo davanti, e più passa il tempo e più l’addio appare assai probabile nonostante le parole di ieri del diesse che non ha chiuso del tutto all’operazione prolungamento. Ed è per questo che un colpo a parametro zero interessa tutti. La Juve lo annusa da un pezzo, il Napoli lo potrebbe prendere in considerazione nelle prossime settimane o per meglio dire nei prossimi mesi, quando verrà chiarita la situazione attorno a Kim.

Azzurri scatenati quindi. Che come detto sognano quello che potrebbe essere uno storico trionfo, e che soprattutto si cominciano a muovere per il futuro.