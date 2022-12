Colpo di scena Juventus, affare gratis: la conferma è ufficiale

Calciomercato Juventus, i bianconeri sondano il colpo a sorpresa a parametro zero: ma non solo la sola squadra di Serie A.

Un operazione da free agent per il difensore, adesso la Juventus si conferma uno dei club interessati a potenziare la difesa. Un colpo ricercato che potrebbe arrivare anche per conferma ufficiale dell’agente.

Lo stesso agente ha parlato di interessi diretti di club esteri per il suo assistito. Come riportato anche da ‘Sport1’, adesso, il futuro di Bensebaini potrebbe essere in Serie A. Andiamo a vedere, in dettaglio, quello che ha detto l’agente del giocatore.

Calciomercato Juventus, Bensebaini in Serie A | “Posso confermare che ci sono colloqui”

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione il futuro di Bensebaini potrebbe essere in Serie A, il giocatore andrà proprio in scadenza con il suo attuale club e su di lui si muoverebbero già tre squadre precise, per stessa ammissione del suo agente. Ecco quello rilasciato ufficialmente dall’agente del giocatore a ‘Sport1’.

“Posso confermare che ci sono colloqui con il Borussia Dortmund. Ma ci sono colloqui anche con altri club internazionali”. Ma l’agente ha voluto confermare che, per il momento non ci sarebbe ancora nessun accordo: “Al momento non c’è nessun accordo con nessun club. Ramy non ha ancora preso una decisione definitiva. Lui è un giocatore interessante per molti club e si adatterebbe ovunque”. Tutto ancora aperto e da decidere ma, certamente, adesso, la Juventus si è iscritta alla corsa per uno dei profili internazionali più interessati d’Europa. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi tenendo presente che, oltre ai bianconeri, anche l’Inter è il club ai vertici che seguirà il giocatore. Oltre, ovviamente, il Borussia Dortmund già comunicato anche dallo stesso agente del difensore.