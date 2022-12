Di Maria lascia subito la Juventus: destinazione ‘choc’

Di Maria lascia subito la Juventus: il Fideo potrebbe lasciare il bianconero già nella prossima finestra invernale di calciomercato. Destinazione choc

L’avvio di Di Maria con la maglia della Juventus non è da ricordare. Tra infortuni e squalifiche, il Fideo, è stato più fuori che dentro il campo. Inoltre, e c’è da sottolineare anche questo aspetto che non è secondario, non è mai scoccato l’amore con la tifoseria bianconera che in questo momento guardando con distacco il Mondiale che sta disputando il giocatore. Forse c’è un poco di amarezza per quello che sta riuscendo a fare – anche se nell’ultima partita, quella contro l’Olanda, è entrato nei supplementari – ma il sentimento che maggiormente viene fuori è quello dell’indifferenza.

Ora, Di Maria, come sappiamo, ha firmato un contratto per una sola stagione perché vuole chiudere la propria carriera con il Rosario Central, in Patria. Ma un addio, visto quello che vi abbiamo raccontato prima, potrebbe anche arrivare con largo anticipo rispetto al prossimo giugno. Secondo le informazioni riportate dal giornalista Ekrem Konour infatti, il saluto potrebbe essere imminente.

Di Maria verso la MLS

Al rientro dal Mondiale un confronto tra le parti ci sarà sicuramente, anche per fare chiarezza su quello che è successo nelle ultime settimane con le dimissioni da parte di Agnelli e dell’intero consiglio d’amministrazione. Potrebbe anche essere il momento adatto per fare chiarezza anche e soprattutto sul futuro. Parliamoci chiaro, la Juventus un giocatore come quello visto nei primi mesi non lo vuole. Di Maria è stato preso per le sue qualità tecniche e perché è uno in grado di cambiare le partite. Ma per il momento così non è stato.

Bene, dicevamo: secondo il giornalista un addio a gennaio è possibile con diversi club di MLS e anche sudamericani che potrebbero spingere per una soluzione veloce. La sensazione? Se tra queste c’è anche il Rosario, Di Maria potrebbe davvero lasciare a breve.