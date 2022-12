Juventus, doppio ‘rinforzo’ e cambio modulo: jolly Scudetto Allegri

Juventus, adesso Allegri ha in mente un piano preciso per quale sarà la nuova squadra: tutti i dettagli svelati.

Non tra moltissimo il campionato riprenderà laddove era stato interrotto. Non manca molto alla finale dei Mondiali e in tal senso, i bianconeri stanno già lavorando alla Continassa per farsi trovare pronti non appena il campionato riprenderà il proprio corso. L’obiettivo è sempre lo stesso, cercare di vincere e puntare allo scudetto nonostante una capolista da battere: il Napoli che in questo momento è avanti di diversi punti. Ma, come spesso ci ha abituato, negli anni, la Juventus, nulla è impossibile.

Proprio per questo motivo Allegri è pronto a ‘stravolgere’ la squadra proponendo un inedito modulo per far giocare tutte le stelle a disposizione, che, come sappiamo, saranno di rientro.

Juventus, Allegri ‘stravolge’ la formazione | Ritornano Chiesa e Pogba titolari

Pogba ormai rientrato a pieno recupero in casa bianconera, verrà schierato in un 3-4-1-2: un modulo che possa far coesistere Chiesa, Di Maria e appunto il Polpo, tutti insieme.

Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, con questo schema, Pogba giocherebbe quindi tra i due centrali di centrocampo e l’esterno argentino Di Maria sarebbe impiegato da trequartista dietro la coppia Chiesa e Vlahovic. Un modulo certamente inedito per far giocare insieme tutti i talenti a disposizione. Staremo a vedere se questo modulo verrà attuato già nella prossima partita di campionato, laddove i bianconeri cercheranno a tutti i costi, subito, di ottenere tre punti importanti e, come detto poc’anzi, riprovare la cavalcata verso il primato in classifica. Certamente non semplice visto il Napoli capolista.