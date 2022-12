Tradisce l’Inter per andare alla Juventus: stanno dando i numeri

Ancora tante voci di calciomercato per una Juventus che anche nel corso del 2023 non nasconde di certo le proprie ambizioni.

Cosa succederà è ancora troppo presto per dirlo, ma a gennaio potrebbe esserci qualche volto nuovo in arrivo per mister Allegri. Che con la sua squadra cercherà di aprire un’altra striscia di successi per avvicinarsi sempre più al primo posto. Missione difficile ma non affatto impossibile. Specie se dovesse arrivare qualche rinforzo di spessore.

Nel frattempo dovrà arrivare anche una nuova dirigenza al timone della società. Dopo l’addio del cda e del presidente Agnelli chi gli succederà sarà chiamato a rendere sempre più forte e competitiva la Juventus. Non cambierà il dna del club, l’obiettivo sarà sempre quello di vincere.

Juventus, Momblano apre al possibile ritorno di Marotta

Ci sono ancora tanti punti interrogativi nel futuro della Juventus e come dicevamo molto dipenderà anche dalla dirigenza che sarà chiamata ad aprire una nuova era calcistica. Ci sarà un ritorno al passato? Non è affatto da escludere. Tanti tifosi sognano un ritorno di Antonio Conte in panchina, ma non solo. Il giornalista Momblano durante “Juventibus” ha sintetizzato in un numero, il 49.9%, la possibilità che Beppe Marotta possa tornare ad essere un dirigente bianconero.

Non si discute certo la bravura di un dirigente ormai da tantissimi anni al vertice del calcio italiano. E la maggior parte dei tifosi spera che possa prendere la decisione di lasciare l’Inter per tornare a lavorare a Torino, abbracciando nuovamente i colori bianconeri.