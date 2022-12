Luis Enrique al posto di Allegri: svolta Juventus, cosa sta succedendo

Luis Enrique potrebbe prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

Qatar 2022 si avvia verso il suo penultimo atto che, tra domani e mercoledì, dirà chi, tra Argentina, Croazia, Francia e Marocco, raggiungerà la finalissima di domenica al termine della quale verrà assegnata la ventiduesima Coppa del Mondo.

Una Coppa del Mondo alla quale ha sicuramente detto addio anzitempo la Spagna dell’ormai ex allenatore, Luis Enrique, eliminata agli ottavi di finale, contro ogni pronostico, dal sorprendente Marocco di Walid Regragui, fresco giustiziere anche del Portogallo di Cristiano Ronaldo ai quarti di finale.

Una Spagna che, ancora amareggiata per la scottante eliminazione dal Mondiale, ha deciso di puntare su Luis De La Fuente che, presentato proprio in queste ore, prenderà immediatamente il posto dell’esonerato Luis Enrique il quale, dal canto suo, è già finito nella lista dei desideri di molte squadre, tra le quali anche la Juventus che, nonostante la nota inchiesta Prisma che la vede coinvolta, starebbe pensando proprio a lui per sostituire Massimiliano Allegri alla guida della squadra.

Non solo la Juventus su Luis Enrique: il tecnico spagnolo piace anche al Manchester United

Sicuramente ancora triste per la fine dell’avventura alla guida della Spagna, Luis Enrique sta attirando su di sé, proprio in questi giorni, l’interesse di molte big europee, pronte ad ingaggiarlo.

Tante big europee tra cui, oltre alla Juventus, spicca sicuramente il Manchester United che, evidentemente non soddisfatto del lavoro svolto fin qui da Erik ten Hag, starebbe valutando l’idea di affidarsi all’ex allenatore della Roma il cui sogno mai nascosto è proprio quello di allenare in Premier League. A riferirlo è todofichajes.com.

Ovviamente lo stesso manager classe ’70 ha fatto capire, in più di un’occasione, di non volersi sedere su una panchina a stagione in corso, ma di voler partire da zero, con la preparazione estiva, così da poter conoscere i giocatori a sua disposizione e preparare in tranquillità i suoi programmi.