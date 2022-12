Marotta-Juventus, esplode la bomba: “Lo ha contattato chi conta”

Marotta-Juventus, le voci su di un possibile ritorno dell’attuale dirigente dell’Inter diventano sempre più insistenti. Ecco le novità su quello che potrebbe essere il futuro

Dopo le dimissioni di Agnelli, Elkann non ha perso tempo. Ha immediatamente indicato quello che sarà il nuovo presidente, e secondo le ultime indiscrezioni si sarebbe anche mosso per cercare di dare una struttura nuova alla Juventus. Non solo Del Piero, ma anche Marotta.

L’attuale amministratore delegato dell’Inter infatti sarebbe entrato nuovamente nel mirino. E secondo le notizie riportate da Momblano all’interno del programma Juventibus, “Marotta è stato contattato da chi conta alla Juventus. C’è in corso un confronto quasi quotidiano tra le parti.”

Marotta-Juventus, contatti quotidiani

Stando anche a quelle che sono state le notizie dei giorni scorsi, Marotta si sarebbe anche leggermente stancato di andare a coprire quelle notizie che nell’ultimo periodo sono uscite spesso fuori sulla situazione societaria nerazzurra. Ogni tanto infatti spunta fuori che Zhang potrebbe cedere la società per quei problemi che avrebbe in Patria, ma poi alla fine ritorna tutto nella normalità. Certo, come vi abbiamo spiegato nei giorni scorsi, ogni volta che viene fuori una notizia, qualcosa di vero c’è sempre. Ed è per questo, anche, che Marotta potrebbe decidere di cambiare aria.

Ovvio che alla Juve non troverebbe una situazione tranquilla. Anzi, potrebbe dover ricostruire del tutto. Ma sono queste le emozioni che dà il suo mestiere. Intanto, la notizia, è di quelle importanti. Contatti continui per strappare il dirigente all’Inter.