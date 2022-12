Catarsi Juventus, coup de theatre Rabiot: tutti felici e contenti

Calciomercato Juventus, importanti novità sul futuro del centrocampista che potrebbe già avere una svolta da subito: i dettagli.

Svolta improvvisa nel futuro del centrocampista francese. Come scrivono, appunto, dalla Francia il futuro di Adrien Rabiot potrebbe già essere deciso nel prossimo mese. Laddove, post Mondiale, il giocatore farà chiarezza sul proprio futuro.

In scadenza di contratto con i bianconeri e pronto ad una nuova avventura, come scrivono da ‘le10sport’, sul centrocampista di Allegri si starebbe muovendo una squadra in particolare che chiederebbe, a gran voce, il suo ritorno in Francia: il Psg. Secondo il portale francese, infatti, Rabiot potrebbe già salutare la Juventus a gennaio.

Calciomercato Juventus, Rabiot ritorna al Psg | 10 milioni a gennaio

Secondo l’indiscrezione, infatti, il giocatore potrebbe già salutare la Juventus a gennaio. Il Psg, ex squadra storica proprio dove Rabiot se ne andò per scegliere la squadra bianconera, potrebbe ritornare alla carica su di lui e visto che il giocatore andrà in scadenza a giugno e non sembra per nulla intenzionato a rinnovare, il club francese potrebbe trovare un accordo per il suo addio già a gennaio, proponendo ai bianconeri 10 milioni di euro.

Un operazione che metterebbe, dunque, d’accordo tutti con la Juventus alla caccia di un nuovo centrocampista, nonostante, negli ultimi mesi, il francese proprio alla Juventus fu tra i protagonisti indiscussi con una sorta di “rinascita” grazie anche al pieno supporto di mister Allegri che lo vede tuttora come il titolare inamovibile della propria squadra. Il destino di Rabiot, però, scrivono dalla Francia, potrebbe già essere deciso a breve con il francese pronto a cambiare aria e tornare sui propri passi. In attesa quindi di un ufficialità della trattativa, la Juventus guarda al futuro e, sicuramente, dovrà fare il punto sui giocatori a disposizione. Un “nuovo” acquisto, sempre francese, sarà Pogba che finalmente è ritornato in rosa.