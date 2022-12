Calciomercato Juventus, scout in azione: arriva il nipote di un ex presidente

Calciomercato Juventus, andare alla ricerca di giovani talenti continua ad essere una priorità per il club bianconero.

Si suda sui campi della Continassa in attesa della prima amichevole di questa atipica offseason, che per la prima volta – causa Mondiali – capita tra novembre e dicembre. Sarà l’Arsenal, attualmente primo in classifica in Premier League, a testare le gambe e i muscoli della Juventus, intenta in questi giorni a preparare la seconda parte della stagione.

In attesa di riabbracciare tutti i nazionali – in Qatar attualmente sono rimasti in tre, i due argentini Paredes e Di Maria e il francese Rabiot – Massimiliano Allegri sta lavorando ormai da una settimana insieme al resto del gruppo. E, tra una seduta di allenamento e l’altra, spera che arrivino buone notizie dall’infermeria, finalmente semivuota. Oggi intanto sono tornati ad allenarsi anche De Sciglio, Iling Jr. e Aké, tutti e tre sulla via del recupero. Ma il tecnico livornese in questi giorni ha l’opportunità di valutare – e dunque di visionare – diversi giovani, sia della Juventus Next Gen che dell’Under-19. Un modo per capire se ci sia qualche altro giovane talento che merita un’opportunità in prima squadra.

Calciomercato Juventus, in arrivo il classe ’09 Pagliuso Jr. dal Cosenza

Non è affatto sbagliato affermare che se la Juventus è finalmente tornata a ruggire nelle ultime gare di campionato prima dello stop per i Mondiali, lo debba in gran parte alla forte spinta che gli hanno dato proprio i suoi giovani. Parliamo dei vari Miretti e Fagioli ma anche dello stesso Iling Jr., prima che si infortunasse nella partita di Lecce.

Continuare a scovare talenti diventa sempre più una priorità, dovrà essere uno dei tratti distintivi del cosiddetto nuovo corso. A tal proposito, il portale Cosenza Channel rivela che da domani si aggregherà al vivaio bianconero il giovane attaccante classe 2009 Paolo Fabiano Pagliuso Jr., nipote dello storico presidente del Cosenza a cavallo tra gli anni ’90 e ’00. Finora il ragazzo ha militato nell’Under-15 rossoblù e lo ha fatto bruciando letteralmente le tappe, avendo qualche anno in meno rispetto ai suoi compagni. Seguito da mesi dall’osservatore Gerardo Gallo, a Torino avrà l’occasione di mettersi in mostra.