Juventus, attimi di paura per Chiesa: cosa è successo nell’ultimo allenamento

Juventus, durante l’ultimo allenamento tenutosi stamane, si è temuta, per un attimo, un’altra ricaduta per Chiesa. Tutti i dettagli.

Juventus, stamane si sono svolti i regolari allenamenti alla Continassa. In attesa di capire quale sarà il verdetto dell’inchiesta che coinvolge l’ex Cda bianconero, la Juventus di Allegri lavora già sul campo in attesa di ritornare a tutti gli effetti a giocare in Serie A. C’è volontà di recuperare punti importanti per raggiungere la vetta della classifica e raggiungere il Napoli capolista.

Qui Continassa: qualche attimo di paura per #Chiesa, che resta a terra per una botta alla caviglia. Poi si rialza: tutto ok. #Juventus pic.twitter.com/rqYcLpYxaB — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) December 13, 2022

Stamane, negli allenamenti mattutini, un attimo di “paura” non appena s’è visto Chiesa a terra per una botta alla caviglia. Per un attimo si è temuta una ricaduta ma per fortuna è stata solo una forte botta che l’ha visto poi rialzarsi subito, tranquillizzando tutti.

Juventus, botta alla caviglia durante gli allenamenti | Chiesa si rialza subito: tutto ok

Nulla di cui preoccuparsi per fortuna. L’esterno italiano, adesso, è pronto più che mai a ritagliarsi un posto importante in questa squadra come aveva abituato i tifosi. Sicuramente uno dei giocatori più importanti in rosa di Allegri e per spirito uno dei già consolidati veterani del futuro.

Chiesa è senza dubbio una risorsa per questa squadra e Allegri lo utilizzerà al meglio della aspettative, consapevole di avere un talento cristallino già noto a tutti i tifosi del mondo del pallone. Lui e Pogba, finalmente, ritorneranno dal primo minuto per fare la differenza, per riportare la Juventus a ciò che merita, a ciò a cui tutti erano abituati: al vertice. Non sarà semplice certo ma è anche questo il bello della sfida. In attesa di ricominciare non appena finiranno i Mondiali.