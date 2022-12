Juventus sbigottita: lo United centra il bersaglio con 40 milioni

Juventus sbigottita: il Manchester United pronto al grande colpo da 40 milioni di euro. Ten Hag centra il bersaglio con una cifra clamorosa

Sarà soprattutto nel pacchetto arretrato che la Juventus dovrà fare investimenti per la prossima stagione. Facciamo chiarezza: Cuadrado, a scadenza di contratto, sembra essere a fine mandato. Stessa cosa dicasi, dall’altro lato, per Alex Sandro. Poi ci sono De Sciglio e Rugani che probabilmente saluteranno e anche per Bonucci verranno fatte delle valutazioni. In bilico anche Gatti, che non convince del tutto ma che alla fine potrebbe rimanere. I sicuri, insomma, al momento, sono i soli Bremer e Danilo.

Con un quadro del genere è normale pensare che la società bianconera si sta muovendo già da adesso per il futuro. Non solo immediato – già a gennaio qualcuno potrebbe arrivare ed è da leggere sotto questo aspetto l’interessamento a Karsdorp della Roma – ma anche per quello prossimo, con la finestra di mercato estiva che potrebbe portare diversi volti nuovi alla Continassa. Uno di questi è Malo Gusto, accostato ai bianconeri diverse volte per coprire la corsia destra del campo. Ma dalla Germania danno un forte interessamento del Manchester United.

Juventus sbigottita, 40 milioni per Malo Gusto

Ten Hag sta spingendo forte per avere un terzino destro. Monitora Dumfries dell’Inter ma guarda con attenzione anche al francese, classe 2001 del Lione, che quest’anno in Ligue 1 ha messo a referto 14 presenze e una rete. Anche in casa Red Devils la situazione esterni non è delle migliori se si pensa che Dalot ha un contratto in scadenza e che potrebbe salutare. Proprio il portoghese interessa anche ad Allegri che magari potrebbe avere il via libera per l’ex Milan qualora lo United prendesse Malo Gusto.

La cifra per il terzino del Lione, comunque, è clamorosa: secondo quanto riportato da Sky Sport tedesco si parla di 40 milioni di euro. Esagerata e anche tanto. Forse si potrebbe chiudere pure a 30, ma rimane comunque una montagna di soldi difficili da investire per un elemento giovane ma con prospettiva.