Tripla carta Juventus: capolavoro Cherubini, scacco matto Inter

Calciomercato Juventus, tripla opzione per convincerli. I bianconeri superano la concorrenza nerazzurra così: i dettagli.

I Mondiali sono stati, indubbiamente, una vetrina molto importante per alcuni talenti in ascesa. Giocatori che stavano già facendo bene nelle loro rispettive squadre ma che, con risultati soddisfacenti, sono riusciti a stupire anche a grandi livelli.

E in un certo senso, ciò che potrebbe imbastire Cherubini, direttore sportivo bianconero, ha del clamoroso. Un profilo si tutti si sta mettendo in risalto proprio con la sua Argentina e adesso avrebbe gli occhi puntati dei due club ai vertici della Serie A.

Calciomercato Juventus, Mac Allister in pole | Tripla opzione per convincere il Brighton

Secondo, infatti, l’indiscrezione di ‘Interlive.it’, la Juventus sarebbe favorita sull’Inter per arrivare al centrocampista argentino Mac Allister, anche protagonista con il Brighton di De Zerbi. Secondo l’indiscrezione, infatti, i bianconeri potrebbero sfruttare uno scambio offrendo ben tre profili che potrebbero fare al caso del club inglese.

Si parla, infatti, di tre giocatori che per diversi motivi potrebbero lasciare la Juventus e tentare la fortuna proprio nel campionato inglese. Il primo è, ovviamente, l’americano McKennie, protagonista con la sua nazionale ai Mondiali e per lungo tempo anche uno dei titolari della Juventus. Adesso, visto il ritorno di Pogba e l’esplosione dei giovani italiani in rosa, l’americano potrebbe essere ceduto vista anche la diversa richiesta internazionale. Il Brighton potrebbe essere la soluzione congrua soprattutto se si dovesse imbastire, per l’appunto, una sorta di scambio con Mac Allister, profilo che piace, come detto poc’anzi, proprio per caratteristiche, alla Juventus. Ma l’americano non è l’unico profilo “sacrificabile”. Nella lista compaiono anche Arthur, attualmente in prestito al Liverpool ma che non verrà rinnovato, e il giovane Soule, altro profilo che potrebbe essere d’interesse proprio per il club inglese. Staremo a vedere cosa succederà ma la Juve rimane una delle principali squadre a seguire l’argentino.