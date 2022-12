Vuole solo la Juventus: firma bianconera ad un passo

Cosa succederà nelle prossime settimane in casa Juventus? Il prossimo mese di gennaio potrebbe essere cruciale per i bianconeri.

L’inizio del nuovo anno porterà diverse novità per la squadra torinese. In primis arriveranno dei nuovi dirigenti, chiamati ad aprire una nuova era calcistica dopo le dimissioni dell’intero cda e del presidente Agnelli. Dirigenti che dovranno prendere delle decisioni importanti proprio sul mercato. Difficilmente si faranno investimenti grossi, più facile pensare a qualche colpo low cost.

A gennaio ricomincerà il campionato di serie A e mister Allegri vorrebbe magari poter contare su qualche nuovo elemento che possa dare ancora più qualità alla squadra. Ci sono tutte le carte in regola per poter lottare per traguardi importanti. Sia in serie A che in Europa League. Nel frattempo il club dovrà cercare di blindare i suoi giocatori chiave. Specie quegli elementi che sono in scadenza di contratto.

Juventus, Danilo può prolungare per una stagione

Ci sono in questa speciale lista dei calciatori che per mister Allegri rappresentano dei punti fermi. Come ad esempio Rabiot, centrocampista che però ha tanti club che lo seguono con particolare attenzione. Una partenza del francese alla fine della stagione non è da escludere.

Chi rimarrà invece alla Juventus, almeno così pare, è il difensore brasiliano Danilo. Un jolly straordinario che sa occupare diverse zone del campo e che per questo motivo tutti gli allenatori vorrebbero avere a disposizione. Anche nella sua nazionale è risultato un elemento chiave. E per questo motivo i bianconeri puntano a rinnovare il suo contratto, come riportato da calciomercato.com. Il club e il giocatore avrebbero trovare l’accordo per allungare l’accordo fino al 2025, per un’altra stagione in più dunque. Accordo che dovrebbe essere ratificato nel finale di questa stagione calcistica.