Calciomercato Juventus, Inter fulminata: si fa a 50 milioni

Calciomercato Juventus, i nerazzurri potrebbe essere costretti a salutare il forte difensore centrale, appetito dal Psg.

L’Inter è in ansia. A turbare il sonno dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta è Milan Skriniar, il forte difensore centrale slovacco che dalla scorsa estate è finito nel mirino del Psg. Da Parigi hanno provato ad accaparrarselo già a luglio ma il mancato acquisto dell’ex centrale del Torino Bremer, poi finito alla Juventus, ha fatto saltare tutto.

La situazione è questa. Skriniar è in scadenza di contratto e non ha ancora risposto all’ultima offerta di rinnovo sottopostagli dalla società nerazzurra. L’entourage del giocatore vuole prendere ancora tempo, ma l’Inter non è più disposta ad aspettare. Ritiene di aver fatto tutto il possibile per esaudire le richieste di quello che è il perno della difesa di Simone Inzaghi, arrivando ad offrigli un contratto da ben 13 milioni lordi a stagione. Marotta allo stesso tempo è consapevole che il Psg può pareggiare tranquillamente quella cifra, se non a superarla, come sono convinti in Francia. Il suo futuro resta in bilico e il rischio di perderlo a zero il prossimo giugno è concreto.

Calciomercato Juventus, Scalvini nel mirino dell’Inter e dei club stranieri

Tra i profili che Marotta sta vagliando, come riporta Calciomercato.it, c’è anche Giorgio Scalvini, il baby difensore classe 2003 cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta.

Un giovane calciatore che non ha neanche compiuto 20 anni ma è già un titolare della formazione di Gian Piero Gasperini ed è entrato nel giro della nazionale di Roberto Mancini. Su di lui è forte l’interesse delle altre big d’Italia, tra cui la Juventus. Hanno effettuato sondaggi per Scalvini anche dall’estero, dunque la concorrenza è abbastanza folta. La Dea valuta il giocatore 40 milioni di euro, ma nel caso in cui dovesse scatenarsi un’asta si potrebbe arrivare anche a 50. Ha parlato della sua situazione pure il giornalista Xavier Jacobelli, intervenuto oggi a “Radio Radio”: “Se dovessero scendere in campo Premier e Bundesliga – ha spiegato Jacobelli – l’Inter non potrebbe reggere. Il giocatore è assodato che piaccia all’Inter e a Simone Inzaghi, ma bisogna fare i conti con il giocatore e l’Atalanta che hanno dimostrato di voler continuare insieme il percorso di crescita”.