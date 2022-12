Calciomercato Juventus, Roma ingabbiata per Zaniolo: doppia offerta sul tavolo

Calciomercato Juventus, il trequartista giallorosso torna al centro dell’attenzione: il suo futuro rimane nebuloso.

Potrebbe presto ricominciare il “tormentone” Zaniolo. Il 23enne trequartista della Roma e della nazionale italiana sta tornando a far parlare di sé in questi giorni. Ma non per quello che succede in campo, bensì per le voci di mercato sul suo conto che non accennano a placarsi. Il giocatore ha sempre ribadito di trovarsi bene nella Capitale, dove nella passata stagione ha vinto il suo primo trofeo da professionista.

Proprio grazie ad un suo gol nella finalissima con il Feyenoord la Roma è tornata a vincere, trionfando nella prima edizione della Conference League. Un successo che probabilmente ha convinto Zaniolo a mettere a tacere ogni discorso riguardo al rinnovo e ad una possibile cessione. Il talento cresciuto nella Primavera dell’Inter ha un contratto fino al 2024 ma per adesso non c’è alcuna proposta concreta sul tavolo. Come sostiene “Radio Radio”, il club dei Friedkin non hanno ancora parlato di rinnovo, né l’entourage di Zaniolo ha messo fretta ai dirigenti. Tra le due parti c’è grande stima, ma nessuno finora ha fatto il primo passo.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal fa sul serio per Zaniolo

La scorsa estate sembrava essersi fatta sotto la Juventus, da sempre una delle principali estimatrici del calciatore giallorosso. I bianconeri hanno effettuato diversi sondaggi ma le richieste della Roma – almeno 50 milioni e nessuna contropartita – non hanno mai convinto la Signora ad imprimere un’accelerata alla trattativa per l’eroe di Tirana.

Secondo “Radio Radio” adesso potrebbe farsi vivo l’Arsenal. Da Londra stanno pensando di proporre 25 milioni di euro alla società capitolina per il prossimo giugno. L’altra strategia è invece quella di aspettare l’estate 2024, quando Zaniolo rischia di liberarsi gratis dal club della Capitale, facendo rimanere i Friedkin con un pugno di mosche in mano. A meno che, ovviamente, non si riesca a trovare un accordo per il rinnovo. Juventus e Milan, nel frattempo stanno a guardare: per i rossoneri Zaniolo sarebbe la prima alternativa a Leao, nel caso in cui il portoghese dovesse essere ceduto.