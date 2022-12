Calciomercato Juventus, salta tutto: Allegri non lo vuole

Calciomercato Juventus, il tecnico bianconero vorrebbe un giocatore con caratteristiche diverse in quella zona del campo.

Tra poco meno di ventiquattr’ore la Juventus tornerà finalmente a riassaggiare il sapore del campo. I bianconeri affronteranno la loro prima amichevole dopo la lunga sosta per il Mondiale. Saranno di scena all’Emirates Stadium di Londra, contro la squadra che quasi a sorpresa sta dominando la Premier League: l’ambizioso Arsenal di Mikel Arteta.

Quella che schiererà Massimiliano Allegri contro i Gunners sarà sicuramente una formazione sperimentale, senza parecchi titolari. Insomma, non dovrebbe somigliare neanche un po’ all’undici che il prossimo 4 gennaio il tecnico livornese sceglierà per il primo match ufficiale contro la Cremonese. In Qatar, nel frattempo, ci sono ancora tre giocatori bianconeri: Rabiot, Di Maria e Paredes, che si giocheranno la finale mondiale domenica alla 16:00 con le rispettive nazionali, Francia e Argentina. Allegri dovrà fare a meno anche degli infortunati Bonucci e Chiesa: l’esterno ex Fiorentina, reduce dal brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo per mesi, è stato di nuovo costretto a fermarsi. Domani a Londra non conterà il risultato ma riprendere confidenza con il rettangolo verde.

L’allenatore ne approfitterà inoltre per fare delle valutazioni su quegli elementi che potrebbero essere ceduti nel mercato inverale. Occhio in particolar modo ai terzini, visto che il direttore sportivo Cherubini sta cercando di rinforzare proprio quella zona del campo.

Rick #Karsdorp has been offered to #Juventus in the last weeks, but the dutch right fullback is not a #Juve’s target because his skills don’t convince coach Max #Allegri, who prefers a right fullback with other technical features. #transfers #ASRoma

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 16, 2022