Arsenal-Juventus, diretta tv e live streaming: dove vedere il match

Dove vedere in diretta tv e streaming, Arsenal-Juventus, match amichevole in programma oggi alle 19.00 italiane all’Emirates Stadium di Londra.

In attesa di tornare in campo rispettivamente in Premier League e Serie A, Arsenal e Juventus si sfidano oggi, all’Emirates Stadium di Londra, in un match amichevole, in programma quando in Italia saranno le 19.00, che riporta alla mente l’ultimo precedente in terra inglese tra le due formazioni risalente alla gara disputata nel leggendario Highbury il 28 marzo 2006 e valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2005-2006.

Una sfida, quella tra gunners e bianconeri, che mette difronte la prima forza del campionato inglese, pronta a tornare sul tetto d’Inghilterra a distanza di quasi 19 anni dall’ultimo successo, e la terza di quello italiano, a secco di scudetti dalla stagione 2019-2020, ma reduce da sei vittorie consecutive e con la miglior difesa del torneo capace di incassare appena sette reti in 15 partite disputate.

Dove vedere Arsenal-Juventus in diretta tv e live streaming

Partita: Arsenal-Juventus

Competizione: gara amichevole

Data: sabato 17 dicembre 2022

Orario: 19.00

Canali Tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite)

Live Streaming: Dazn, Sky Go, Now

Arsenal-Juventus sarà visibile, a partire dalle 19.00 italiane, in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). L’incontro tra londinesi e piemontesi sarà inoltre visibile su Dazn utilizzando l’app su smart tv compatibili o mediante l’utilizzo di Play Station 4, Play Station 5, Xbox One, Timvision Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Per quanto riguarda il live streaming, si potrà assistere ad Arsenal-Juventus grazie alle app di Dazn e Sky Go, scaricabili su smartphone e tablet, oppure tramite collegamento con pc e notebook ai portali ufficiali. La terza opzione per godersi la gara dell’Emirates Stadium è quindi Now, il servizio streaming on demand di Sky.

Probabili formazioni

Arsenal (4-2-3-1): Hein; White, Gabriel, Holding, Tierney; Lokonga, Partey; Vieira, Odegaard, Nelson; Nketiah.

Allenatore: Mikel Arteta.

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Dellavalle, Rugani; Soulé, Fagioli, Locatelli, Miretti, De Sciglio; Yildiz, Kean.

Allenatore: Massimiliano Allegri.