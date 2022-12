Calciomercato Juventus, il corto muso non basta: l’erede di Allegri

Calciomercato Juventus, il tecnico livornese si gioca parecchio nella seconda parte della stagione. Cosa può succedere.

Tre settimane e poi sarà di nuovo Serie A. Il Mondiale qatariota è difatti ormai agli sgoccioli. Domani si abbasserà definitivamente il sipario sulla ventiduesima edizione della rassegna iridata con l’attesissima finale tra l’Argentina di Di Maria e Paredes e la Francia di Rabiot. Poi non si farà altro che pensare alla ripresa dei principali campionati nazionali.

La Juventus avrà sulla carta un impegno abbordabile il prossimo 4 gennaio, quando affronterà la trasferta con la Cremonese. L’obiettivo di Massimiliano Allegri è quello di dare continuità alla striscia di vittoria con cui i bianconeri avevano chiuso la prima parte della stagione. Ben sei consecutive, nelle quali Vlahovic e compagni erano riusciti a tenere anche la porta inviolata. Diciotto punti che hanno permesso alla Signora di rientrare ufficialmente in zona Champions League ed a scongiurare la prospettiva di un’annata anonima. Sarà importante iniziare con il piede giusto, anche perché nelle due partite successive la Juventus dovrà vedersela con l’Udinese e con il Napoli capolista.

Calciomercato Juventus, Zidane resta un pallino del club bianconero

La seconda parte della stagione sarà molto probabilmente decisiva anche per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, vicino all’esonero dopo l’eliminazione dalla Champions League – avvenuta già ai gironi – si gioca la riconferma.

Se la Juventus dovesse restare di nuovo a bocca asciutta com’è accaduto lo scorso anno, allora Allegri potrebbe chiudere in anticipo la sua seconda avventura sulla panchina della squadra più vincente d’Italia. Secondo il portale Calciomercato.it, il ritorno di Zinedine Zidane, mai dimenticato sulla sponda bianconera del Po, resta pur sempre un pallino della dirigenza. E adesso che Didier Deschamps potrebbe rinnovare il suo contratto come selezionatore della Francia – soprattutto in caso di vittoria domani – per “Zizou” terminerebbe automaticamente il sogno di diventare commissario tecnico della nazionale francese. Oltre alla Juve, sarebbero sulle tracce di Zidane anche il Psg e il Brasile: quest’ultimo avrebbe appena ricevuto un due di picche da parte di Carlo Ancelotti.