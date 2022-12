Calciomercato Juve e Milan, apertura ufficiale: spunta la dead-line

Si sta avvicinando il nuovo anno e con esso ripartiranno di slancio le voci di calciomercato per la Juventus di Allegri.

Il tecnico bianconero senz’altro vorrebbe poter contare su qualche nuovo innesto, ma a gennaio non ci saranno di certo ribaltoni. La società potrebbe approfittare di qualche occasione low cost che potrebbe presentarsi, rinviando all’estate i maggiori investimenti.

Si dovrà cercare però di tenersi stretti i propri gioielli, rinnovando il contratto di quegli elementi che sono in scadenza di contratto e sui quali si vuole puntare per il futuro. La Juventus infatti presto cambierà dirigenza ma non cambieranno gli obiettivi del club, che sono sempre quelli di vincere sia in Italia che in Europa. Certo è che per essere competitivi bisogna sempre essere vigili sul mercato, cercando di farsi trovare pronti qualora ci siano degli spiragli riguardo gli obiettivi che si sono fissati per far sì che la rosa possa essere ringiovanita e rinforzata.

Juventus, per Pulisic se ne parla a fine stagione

Ci sono tanti nomi che intrigano, specie quelli dei giocatori che sono in scadenza di contratto e che dunque potrebbero essere ingaggiati senza spendere nulla per il loro cartellino. Anche nella prossima estate la lista dei futuri svincolati avrà tanti nomi importanti. Ma ci sono anche altri nomi in ballo

Tra questi c’è quello di Pulisic, esterno del Chelsea (con contratto in scadenza nel 2024) che però pare intenzionato a cambiare aria visto che con gli inglesi non è un titolare fisso. L’americano, recente protagonista con la nazionale in Qatar, intervistato da “Indirect Podcast” ha parlato proprio del futuro. Spiegando come “ora tornerò sicuramente al Chelsea e sono pronto a finire la stagione, ma si sa come funzionano le cose nel calcio. Possono cambiare velocemente e tutto può succedere”. Juventus e Milan, che seguono il calciatore, dovranno tenere bene gli occhi aperti. Pulisic potrebbe essere davvero un nome caldo per l’estate. Tanto più che i bianconeri non potrebbero ingaggiarlo a gennaio visto il suo status di extracomunitario.