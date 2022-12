“Permanenza alla Juve come ultima ipotesi”: non si torna più indietro

L’agente del calciatore ha parlato dell’esperienza alla Juve del suo assistito. La permanenza in Italia era l’ultima delle ipotesi da tenere in considerazione.

Tra il Mondiale che si prepara a vedere in campo la finalissima tra Argentina e Francia e le squadre dei principali campionati del mondo tornate a lavoro per prepararsi al meglio in vista della seconda parte di stagione, c’è un calciomercato il quale, in attesa di aprire ufficialmente i battenti il prossimo 2 gennaio, inizia a regalare voci più o meno attendibili riguardanti trattative che hanno per protagoniste le squadre della nostra Serie A.

Squadre come la Juve di Massimiliano Allegri della quale, seppur indirettamente, ha parlato recentemente l’agente di Arthur Melo, Federico Pastorello che, in un’intervista a Tmw, ha spiegato le motivazioni che hanno spinto il suo assistito a lasciare in estate la sponda bianconera del Po per volare dritto dritto in Inghilterra al Liverpool di Jurgen Klopp.

Pastorello, agente Arthur: “Rimanere alla Juve era l’ultima delle ipotesi”

L’avventura di Arthur Melo alla Juventus si è rivelata un vero e proprio flop. Arrivato dal Barcellona nell’estate del 2020 con l’arduo compito di sostituire Miralem Pjanic nel centrocampo bianconero, l’ex Gremio si è confermato ben presto come uno dei peggiori acquisti della storia recente della Vecchia Signora che, compresa la sua inadeguatezza, si è subito messa alla ricerca di una nuova squadra disposta a puntare su di lui.

Una nuova squadra che, fortunatamente per il sudamericano, è arrivata poco prima della fine del mercato estivo. Il Liverpool di Jurgen Klopp infatti, visto l’infortunio occorso ad Henderson a fine agosto, decide di prelevarlo in prestito dalla Juventus che ufficializza la perfetta riuscita della trattativa il successivo 1 settembre. Un’operazione, questa, che ha fatto felice tanto Arthur quanto la società piemontese, della quale, come anticipato, ha parlato recentemente in un’intervista a Tmw, l’agente del brasiliano, Federico Pastorello:

“L’operazione con il Liverpool è nata dalla testardaggine di cercare qualcosa. Loro avevano sempre espresso gradimento nei confronti di Arthur, ma non avevano spazio. Fortunatamente, grazie alla sfortuna degli altri, visto che restare alla Juve era l’ultima delle ipotesi, intorno al 28/29 agosto si fa male Henderson. A quel punto i Reds ci chiamano dicendoci che vogliono chiudere subito l’affare. Da lì ci mettiamo seriamente al lavoro. Siamo partiti per l’Inghilterra l’ultimo giorno di mercato per visite mediche e firma“.