Klopp sblocca la Juventus: trattativa lampo con i Reds

Cosa succederà nelle prossime settimane in casa Juventus? Difficile dirlo, gennaio sarà un mese molto importante per il club.

Sicuramente i tifosi sono in apprensione per capire quali saranno le prossime mosse della società. Dovranno arrivare nuovi dirigenti dopo le dimissioni del cda e del presidente Agnelli, professionisti chiamati a prendere le redini della Juventus e condurla verso sempre più importanti traguardi.

Gennaio è il mese del calciomercato invernale e non è da escludere che possa essere effettuato qualche investimento low cost per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Il tecnico insieme ai suoi ragazzi ha lavorato molto durante la sosta per i mondiali per farsi trovare pronti alla ripartenza della serie A. Con il chiaro intento di inserirsi nella lotta per le prime quattro posizioni, magari per lo scudetto. Certo è che con qualche innesto nelle zone del campo che finora hanno sofferto l’allenatore livornese avrebbe maggiori alternative di formazione.

Calciomercato Juventus, Mckennie via in prestito: c’è il Liverpool

Molte delle mosse della Juventus passeranno dai possibili movimenti in uscita. A tal fine, impossibile far passare in sordina l’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra. Come evidenziato dal Daily Mail, infatti, nella lista della spesa del Liverpool potrebbe finire un po’ a sorpresa anche Weston McKennie.

Il texano – valutato dalla Juventus non meno di 30 milioni di euro – potrebbe rappresentare un’occasione intrigante per i Reds nel caso in cui Cherubini dovesse aprire a formule di pagamento accomodanti. Ecco perché il Liverpool potrebbe farci un pensierino in prestito già a gennaio, per poi preparare il blitz decisivo per Bellingham in estate. Situazione da monitorate.