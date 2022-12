Milinkovic ha ‘tradito’ la Juventus: proposta accettata

Calciomercato Juventus, stando all’ultima indiscrezione, adesso, il centrocampista avrebbe raggiunto un verdetto con gli inglesi.

Secondo fonti inglesi, infatti, l’ultima novità sul futuro di Sergej Milinkovic Savic, allontanerebbe, definitivamente, il centrocampista serbo dalla Juventus. Il motivo, secondo, l’indiscrezione arriverebbe da una possibilità di accettazione di un’offerta proprio proveniente dalla Premier League.

Stando infatti a quanto riferito dal ‘Daily Express’, il centrocampista serbo, da tempo uno dei veri e propri obiettivi della squadra bianconera, sarebbe in procinto di ad accettare la corte dei londinesi, che già ad inizio estate si erano mossi per arrivare a lui e avevano provato ad ingaggiarlo, parlando direttamente con la Lazio.

Calciomercato Juventus, Savic pronto ad accettare l’Arsenal

Il calciatore, nella sessione estiva, non pareva particolarmente entusiasta di trasferirsi a Londra, ma in questo momento sembra aver cambiato idea e la sua possibile cessione proprio con la squadra inglese potrebbe diventare la priorità.

Una brutta notizia per i bianconeri che, da tempo, , lo seguono proprio sperando di arrivare alla chiusura della trattativa ma che, adesso, sembra debbano rassegnarsi. Il giocatore infatti sarebbe pronto ad accettare una proposta importante, a patto di una congrua proposta da parte della società inglese che come sappiamo, di certo, non manca di disponibilità economica. Arsenal che, chiaramente, oltre a dover accontentare Milinkovic, dovrà soddisfare anche le richieste economiche della Lazio ma soprattutto del presidente Lotito da tempo molto attento nel cedere i suoi prezzi pregiati. Vedremo cosa succederà in tal senso con la piena consapevolezza di andare incontro ad un operazione totalmente concordata con ambe due le parti ma soprattutto con la volontà del giocatore pronto a cambiare definitivamente aria.