Il rammarico fa immediatamente il giro del web: “Messi alla Juventus”

Il rammarico fa immediatamente il giro del web: “L’ho chiesto immediatamente per la mia Juventus”: ma la risposta è stata lapidaria

Ieri Leo Messi ha vinto il Mondiale e ha vinto, praticamente, tutto quello che un giocatore sogna di vincere nella sua carriera. Anche quel trofeo mancante è arrivato dopo una finalle strepitosa contro una Francia guidata da Mbappé, suo compagno di squadra, con il quale ci sono state anche delle scaramucce.

Bene, ma questo è un altro discorso, che non tocca a noi affrontare ma che sono sicuramente delle beghe interne al Psg che se le dovrà sbrigare nei prossimi mesi. Quello che interessa a noi, è che un retroscena svelato da Fabio Capello al Corriere dello Sport, riguarda il primo Messi, quello che ancora non era così conosciuto e che il tecnico che ha guidato la Juventus aveva immediatamente battezzato. Un colpo di mercato sfumato.

Calciomercato, Messi alla Juventus

“Io sono sempre stato innamorato di Messi, sin da quando lo vidi esordire nel trofeo Gamper. Dopo venti minuti chiesi a Rijkaard di darmelo per la Juventus, ma purtroppo non fu possibile”. Queste le parole di don Fabio al quotidiano romano. Ci aveva visto lungo lui – e come poteva essere altrimenti visto quello che ha vinto nel corso della sua carriera – nei confronti della Pulce. Un elemento che da quel momento in poi, come detto, ha vinto tutto.

Ha vinto anche quel Mondiale che gli ha permesso di raggiungere Maradona lì, in alto. Sul tetto del Mondo con la maglia della propria Nazionale. Chissà come sarebbe stato vederlo in bianconero.