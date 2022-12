Pogba-Juventus, il danno oltre la beffa: oltre 5 milioni

Juventus, il rientro di Pogba è ormai diventato un rebus dalla risoluzione impossibile. Le condizioni fisiche del “Polpo”.

Da fiore all’occhiello della passata campagna acuisti estiva, Paul Pogba è diventato un vero e proprio caso per la Juventus.

Presente a Doha accanto a Macron per sostenere la sua Francia nella finale contro l’Argentina, il programma di recupero del “Polpo” procede a tappe che definire a rilento sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio della sfida contro l’Arsenal, Max Allegri si è lasciato andare ad un laconico: “Non so quando torna Paul, non ha fatto nemmeno un metro di corsa”. Parole che non sono di certo passate inosservate, e che hanno contribuito a far suonare ancor di più l’allarme in casa bianconera.

Juventus, risuona l’allarme Pogba: il dato non passa inosservato

Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, è probabilmente che il ritorno in campo di Pogba avvenga a febbraio, e non più a gennaio come inizialmente si ipotizzava.

La mezzala transalpina è fuori ormai da 5 mesi, e ne sono passati già tre e mezzo dall’intervento che dovuto risolvere i problemi al menisco. La scelta di non operarsi subito ha inficiato chiaramente in maniera deleteria sul recupero del centrocampista della Juve, al punto che non pochi tifosi della “Vecchia Signora” hanno cominciato ad esternare i propri dubbi suoi social.

Pogba si è legato alla Juventus con un contratto fino al 2026 in virtù del quale percepisce 10 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Il francese è dunque costato già 5,24 milioni di euro lordi di stipendio, pur non avendo disputato neanche un minuto in stagione. Dati allarmanti, che impongono serie riflessioni.