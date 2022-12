Zaniolo-Juventus, spunta il terzo incomodo: “Offerta superiore”

By

Calciomercato Juventus. dall’estero informano sulla possibilità di vedere una terza incomodo per Zaniolo: i dettagli dell’operazione.

Non è ormai un mistero. I bianconeri seguono con molto interesse lo svolgimento dell’operazione relativa a Nicolò Zaniolo. Il talento italiano è chiaramente quella ciliegina necessaria sulla torta, il top player azzurro che in futuro potrebbe diventare uno dei veterani in casa bianconera, proprio com’è successo già a Chiesa ma dall’estero informano sulla possibilità di vederlo altrove e che, quindi, tutto questo potrebbe essere soltanto un miraggio, una fantasia dei tifosi.

Secondo un indiscrezione estera, infatti, c’è la possibilità di vedere Zaniolo, però, all’Arsenal di Arteta. Dal ‘Daily Mirror’, infatti, si parla del club londinese come favorita alla corsa al talento azzurro.

Calciomercato Juventus, Arsenal in pole per Zaniolo

Secondo, infatti, le fonti estere l’Arsenal sarebbe in grado di offrire al giocatore italiano e della nazionale maggiore ben 4,5 milioni annui, ovverosia, un’offerta più alta rispetto a quella proposta dalla Roma per il rinnovo che ammonta per il momento a 4 milioni.

Una situazione che potrebbe, quindi, essere definitivamente decisa a fine stagione, laddove Zaniolo potrebbe essere ceduto e magari tentare un’esperienza estera soprattutto se la Juventus non dovesse avere la disponibilità economica necessaria affinché si possa chiudere la trattativa. Certamente il giocatore, un tempo al vertice delle richieste bianconere, vista anche la situazione ancora da chiarire in fase societaria, potrebbe, leggermente ridimensionarsi. Di conseguenza, visto il talento ma soprattutto vista la qualità indubbia delle sue giocate, Zaniolo potrebbe essere il primo grande colpo dell’Arsenal della prossima stagione volenterosa di ritornare ai vertici in campionato, laddove il Manchester City è la favorita. Staremo a vedere se i Gunners avranno la meglio sui bianconeri.