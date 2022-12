Calciomercato, la Juventus e quelle “giuste condizioni”: scambio in Serie A

Calciomercato Juventus, l’ipotesi di scambio potrebbe diventare calda nelle prossime settimane. Servono quelle che sono le “giuste condizioni”

Ci sono due squadre che hanno bisogno di un esterno, nonostante in rosa ci siano già elementi che in quel ruolo potrebbero giocare. Ma sappiamo benissimo che alcune volte le dinamiche sono diverse, e quando finisce un ciclo, allora è meglio cambiare aria. Queste squadre sono la Juventus, ovviamente, ma anche la Roma. E il ruolo come avrete capito è quello del terzino destro.

Dentro i bianconeri c’è De Sciglio che ormai sembra essere arrivato alla fine della sua esperienza nonostante senza nessun rischio di essere smentiti, è un pupillo di Massimiliano Allegri. Dentro la Roma invece c’è Karsdorp, che nonostante sia stato reintegrato in rosa dopo la rottura con Mourinho alla fine della gara contro il Sassuolo, rimane un elemento in uscita. Uno di quelli che Pinto potrebbe cedere senza problemi a giuste condizioni. Nelle ultime ore, inoltre, s’è anche parlato di un possibile scambio tra i due. E a tal proposito è intervenuto Sandro Sabatini a Radio Radio.

Calciomercato Juventus, scambio De Sciglio-Karsdorp

“Se considerato uguale a Kasrdorp, la trattativa non sta in piedi. Credo che la trattativa alle giuste condizioni potrebbe andare in porto, ma al momento le società hanno dubbi. C’è stato un periodo in cui Karsdorp si è offerto con insistenza alla Juventus tramite procuratori e intermediari. La Roma, a quanto so, lo cederebbe solo tramite scambio“.

Queste le parole del giornalista di Mediaset nel merito della questione. Anche se almeno per ora la pista rimane fredda. Ci potrebbe essere un’accelerazione magari verso la metà di gennaio, quando Allegri da una parte e Mourinho dall’altra potrebbero aver preso una decisione definitiva. Ma per ora niente di concreto. Solamente un’ipotesi.