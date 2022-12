Nuovo indizio ‘ufficiale’: Del Piero-Juve is back

Un indizio che adesso non lascia più dubbi sul ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus: svelati tutti i dettagli.

In casa bianconera c’è aria di novità. Con l’addio dell’ormai ex Cda la Vecchia Signora si appresta a prendere una definitiva forma con volti nuovi e, probabili, grandi e graditi ritorni. Tra questi, ovviamente, figura quello dell’ex capitano e bandiera della nazionale italiana Alessandro Del Piero. Secondo, infatti, le ultime novità il possibile ritorno del numero 10 è decisamente possibile.

Le quotazioni Snai, infatti, vedrebbero il ritorno dell’ex capitano e bandiera della Juventus in società a partire, ovviamente, dalla prossima stagione. Come sappiamo, l’assetto della società sarà definitivo già dalla prossima stagione. Molto verrà rivoluzionato a partire dalla dirigenza finendo, appunto, per la rosa. Ma adesso, secondo le quotazioni Snai, il ritorno di Alex è concreto, andiamo a scoprire perché.

Juventus, Del Piero quotato 1,25 | Ritorno clamoroso

Secondo, infatti, le quotazioni Snai, il ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus è dato a 1.25. Un clamoroso colpo di scena che, quindi, vedrebbe molto vicino il ritorno del capitano e volto storico della Juventus. Una gioia per i tifosi che chiedono già diverso tempo il ritorno del loro capitano e beniamino.

Se tutto dovesse essere confermato per Del Piero, certamente, si ritaglierebbe un posto molto importante da dirigente. Ma, chiaramente, trattasi ancora di sole quotazioni. Il nuovo assetto societario avrà lil definitivo nuovo volto nella prossima stagione. A breve inizieranno di nuovo i campionati e la Juventus, nonostante la distanza dalla capolista, ha ancora la possibilità di giocarsi il primato in classifica così di fare la differenza in Europa, laddove dovrà cercare di conquistare l’Europa League. Allegri e i ragazzi si stanno già preparando affinché questo possa essere definitivamente possibile. Ma per Del Piero bisognerà ancora aspettare.