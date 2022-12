Calciomercato Juventus, Conte si fa il regalo: pagano la clausola

Calciomercato Juventus, Antonio Conte pronto a fare acquisti “folli” per la rivelazione spagnola: si paga la clausola.

Dall’Inghilterra, Antonio Conte, avrebbe già un desiderio speciale. Come sappiamo il tecnico che andrà in scadenza a fine stagione potrebbe continuare la sua avventura in Premier League e come primo acquisto avrebbe già sondato le basi per un profilo totalmente addicted con le richieste che in questo momento attanagliano mister Allegri, il cosiddetto laterale.

Secondo, infatti, le indiscrezioni spagnole, da ‘Fichajes’, informano che il tecnico italiano avrebbe già fatto sapere la sua volontà di andare a chiudere l’operazione in entrata pagando, addirittura, la possibile clausola proposta dal suo attuale club: il terzino destro dello Sporting Lisbona.

Calciomercato Juventus, Conte paga la clausola per Porro | 45 milioni sul piatto

Come sappiamo, proprio la Juventus starebbe cercando un profilo che risponda alle caratteristiche del terzino in questione. Un laterale destro che possa fare la differenza da subito. Il classe 1999 in questione ha tutte le caratteristiche per essere l’erede perfetto di Cuadrado ma se Conte dovesse pagare la clausola, come scrivono dalla Spagna, allora, non ci sarebbe rivali.

Una cifra per alto non bassa, infatti il prezzo della clausola del terzino spagnolo sarebbe di 45 milioni di euro. Operazione che, visto il costo, sarebbe totalmente al di fuori delle possibilità dei bianconeri che potrebbe virare su un operazione low cost, magari, appunto un profilo in scadenza e che possa arrivare alla Juventus da free agent. L’unica reale certezza è che dalla prossima stagione i bianconeri rivoluzioneranno la rosa, partendo proprio dai laterali visto che il colombiano Cuadrado andrà in scadenza di contratto con il club bianconero e pare non verrà rinnovato visto anche il fattore età e la voglia di rivoluzionare la rosa da parte della società.