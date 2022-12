Calciomercato Juventus, carta vincente Roma: bandiera bianca Allegri

La Juventus punta a rinforzare il suo centrocampo con l’acquisto del giovane giocatore che piace anche a una storica rivale.

Le squadre di Serie A sono tutte al lavoro per prepararsi al meglio in vista della seconda parte di stagione che scatterà il prossimo 4 gennaio con le sfide della sedicesima giornata di campionato.

Una sedicesima giornata che, come più volte sottolineato, sarà preceduta dall’apertura ufficiale delle trattative fissata a lunedì 2 gennaio. Una sessione invernale di calciomercato alla quale, sebbene la squadra non ne abbia particolarmente bisogno, sta strizzando l’occhio anche la Juventus di Massimiliano Allegri che, terza in classifica in Serie A con 31 punti, potrebbe effettuare qualche operazione mirata in vista dell’estate.

Operazioni che, secondo voci dell’ultim’ora, vedono la Vecchia Signora interessata a Davide Frattesi del Sassuolo che chiede più di 30 milioni di euro per lasciare andare il centrocampista sulle cui tracce c’è anche la Roma del ds Tiago Pinto.

Calciomercato Juventus, Frattesi: la Roma propone uno scambio al Sassuolo

Davide Frattesi, come detto, piace alla Juventus del neo presidente, Gianluca Ferrero che, pronta a riscattare dal Sassuolo, Manuel Locatelli, starebbe valutando se affondare o meno il colpo per il centrocampista classe ’99.

Un centrocampista che, com’è noto ormai da tempo, piace anche alla Roma di Dan Friedkin la quale, tramite il ds Tiago Pinto, starebbe provando a riportare nella capitale l’attuale numero 16 dei neroverdi, che già in estate era stato vicino al club giallorosso.

Un ritorno dalle parti di Trigoria, quello del 23enne romano, che la Lupa conta di realizzare mediante uno scambio che, secondo quanto riportato sulle pagine di Repubblica, porterebbe Frattesi a Roma e Shomurodov in Emilia. L’uzbeko, chiuso ulteriormente dall’arrivo di Solbakken, sarebbe infatti ben gradito a Dionisi il quale potrebbe sicuramente concedergli molto più spazio di quello ottenuto finora agli ordini di José Mourinho.