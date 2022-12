Calciomercato Juventus, il Real bussa alla porta: 50 milioni per il pupillo di Max

Il Real Madrid mette nel mirino il giocatore della Juventus che chiede 50 milioni di euro per lasciarlo andare in Spagna.

Ancora a qualche settimana e poi sarà di nuovo Serie A. Dopo la pausa forzata per lasciare spazio a Qatar 2022, le squadre del massimo campionato italiano sono tornate al lavoro per prepararsi al meglio in vista della seconda parte di stagione che scatterà il prossimo 4 gennaio con le sfide della sedicesima giornata.

Una sedicesima giornata che, com’è noto ormai da tempo, sarà preceduta dall’apertura ufficiale delle trattative che scatterà precisamente lunedì 2 gennaio. Una sessione invernale di trattative che vedrà al lavoro molte società che proveranno a puntellare i propri organici con operazioni a basso costo oppure piazzando qualche acquisto mirato in vista della prossima stagione.

Acquisti guardando all’estate che, stando a quanto emerso nelle ultime ore, potrebbero vedere protagonista, Manuel Locatelli che, ormai prossimo al riscatto dal Sassuolo da parte della Juventus (per il classe ’98 scatterà l’obbligo di riscatto alla prima presenza del 2023), sarebbe finito nel mirino del Real Madrid, pronto a trattare con la Vecchia Signora per portarlo in Spagna la prossima estate.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid fa sul serio per Locatelli che però non è la prima scelta di Ancellotti

Locatelli al Real Madrid è l’ultima indiscrezione di mercato balzata agli onori della cronaca nelle ultime ore: stando infatti a quanto riferito da As pare che il classe ’98, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, abbia attirato su di sé l’attenzione dei Blancos che, come anticipato, sarebbero disposti a intavolare una trattativa con la Juventus che però chiede non meno di 50 milioni di euro per lasciarlo andare in Spagna la prossima estate.

Una richiesta, questa del club piemontese, che il Real Madrid ha già fatto capire di non voler soddisfare, visto che Locatelli, da sempre pupillo di Massimiliano Allegri, è solo la terza scelta di Carlo Ancelotti dietro Jude Bellingham del Borussia Dortmund ed Enzo Fernandez del Benfica.