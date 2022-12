Calciomercato Juventus, è ancora tempo di ufficialità: firma quadriennale

Calciomercato Juventus, settimana di ufficialità, adesso, un altro bianconero firma il suo contratto di rinnovo: i dettagli.

Sembra, ormai, chiara la volontà dei bianconeri di andare su profili che possano garantire quell’upgrade nell’immediato e un caso che, infatti, proprio all’ormai imminente nuovo inizio del campionato, la squadra bianconera stia già mettendo i punti per il presente ma soprattutto per il futuro.

Fiducia che ha permesso ad alcuni giovani già di emergere in questa stagione, abbiamo avuto gli esempi lampanti sia di Miretti che di Fagioli. La nuova linea bianconera è questa: puntare su profili sicuri già in rosa guardando, ovviamente, ai giovanissimi prodigi.

Calciomercato Juventus, ufficiale: Barbieri firma fino al 2026

E come detto poc’anzi, ci sono già piccole certezze. La Juventus Next Gen, come comunicano direttamente sul proprio portale social, ha ufficialmente rinnovato il giovane Tommaso Barbieri fino al 30 giugno 2026. Un altro giovane su cui puntare che, presto, sarà pronto per fare parte della prima squadra, quella di Allegri laddove alcuni suoi compagni sono già riusciti ad emergere.

Staremo a vedere se sarà proprio questo il momento giusto. Proprio Barbieri gioca in un ruolo, ultimamente, complicato. Non è un caso che proprio sul mercato la squadra bianconera cerchi proprio un terzino destro, ruolo che Barbieri rispecchia perfettamente e, quindi, nonostante i piani di mercato, la Juventus avrebbe già un giovane pronto ad emergere, a lanciarsi ad alti livelli per permettere un ulteriore upgrade nazionale ma con grande voglia, anche, di emergere a livelli europei, dove la Juventus vuole provare la cavalcata, ritornando ai fasti dei vecchi tempi. Staremo dunque a vedere cosa succederà e se, appunto, ci sarà la possibilità per questo ennesimo giovane della cantera bianconera.