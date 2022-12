Calciomercato Juventus, Zidane tra sogno e realtà: l’indizio è ufficiale

By

Calciomercato Juventus, adesso l’indizio è ufficiale: tutti i dettagli sulla possibile candidatura di Zidane sulla panchina bianconera.

Zidane alla Juventus, un tormentone che va avanti già da diversi anni ma che, adesso, potrebbe già avere un clamoroso verdetto.

Secondo, infatti, le quote Sisal il prossimo allenatore della Juventus, in caso, chiaramente, di esonero di Massimiliano Allegri, avrebbe già dei validi candidati. Ma quanto è quotato l’ex tecnico del Real Madrid? Andiamo a scoprire tutte le quote dei candidati a sedersi sulla panchina dei bianconeri.

Calciomercato, Zidane alla Juventus? Sisal lo da a 9,00

Secondo, infatti, le quote Sisal la candidatura dell’ex tecnico del Real Madrid è data a 9,00. Infatti nella lista dei possibili candidati di Massimiliano Allegri, Zidane non sarebbe la prima scelta, anzi, la quota più bassa continua comunque ad essere quella dell’ex capitano e anche allenatore della Juventus, Antonio Conte. Infatti la candidatura dell’ex capitano è data a 4,00 ma non sarebbe l’unico italiano quotato.

Sempre secondo le classifiche Sisal, anche la candidatura di Gasperini sarebbe superiore a quella di Zidane, infatti, nell’ipotesi di un nuovo ciclo bianconero, il tecnico dell’Atalanta è dato a 5,00 come ipotesi, seguita poi da Luis Enrique a 7,50. Lo spagnolo è infatti libero dopo l’addio alla nazionale spagnola e, l’ipotesi più improbabile, è la suggestione Fabio Cannavaro dato a 12.00. Staremo a vedere quale di questi papabili nuovi allenatore della Juventus avrà, effettiva, ufficialità e soprattutto se la dirigenza intenderà continuare ancora alla guida di Allegri. Risposte che verranno date ufficialmente entro la fine della stagione. Non ci resta, dunque, che attendere il cosiddetto verdetto sul probabile nuovo tecnico della Juventus.