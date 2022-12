Doppio blitz Juventus: 15 milioni per il jolly tuttofare

Doppio blitz della Juventus: pronti 15 milioni di euro già a gennaio per quello che è un jolly tuttofare. Cherubini dà una forte accelerata

Un terzino subito. Perché Cuadrado andrà via alla fine della stagione, perché De Sciglio non convince, perché Danilo dopo il Mondiale potrebbe avere anche bisogno di un po’ di riposo nella seconda parte di stagione. Insomma, Cherubini, secondo le informazioni riportate da TuttoSport questa mattina in edicola, è pronto a dare un’accelerata all’operazione.

Nel mirino c’è finito l’esterno danese dell’Atalanta Mahele: valutazione non eccessiva che si attesta sui 15 milioni di euro, e propensione anche a giocare in più ruoli. Non solo in difesa, ma anche a centrocampo oppure come quindi in un’ipotetica difesa a tre che nella seconda parte del “primo” campionato è stata il leit-motiv della Juventus. Insomma, la Juve va forte sul giocatore e ha già fatto il doppio blitz.

Calciomercato Juventus, tutto su Mahele

La trattativa con la società bergamasca che sarebbe anche disposta a cedere il giocatore è iniziata da un poco di tempo e va avanti a ritmi serrati. Proseguirà con contatti continui anche nei prossimi giorni e dalle parti della Continassa sperano di chiudere in breve tempo per regalare ad Allegri il giocatore.

Insieme a questo, Cherubini, ha avviato anche i contatti con l’agente del giocatore per andare a trovare un accordo economico. Questo ovviamente non dovrebbe essere un problema con la Juventus che potrebbe anche leggermente ritoccare verso l’alto quello che al momento è lo stipendio che il danese percepisce con la Dea. Insomma, sembra che le situazioni stiano andando tutte per il verso giusto e non sembra per nulla impossibile riuscire a vedere Mahele, a Torino, già a gennaio. Sarebbe sicuramente un bel colpo.