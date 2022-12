Calciomercato Juventus, bocciatura definitiva: Allegri gli dice addio

Calciomercato Juventus, le possibilità che il club bianconero decida di riscattare il giocatore sono sempre più residue.

Sarà un 2023 all’insegna delle novità quello della Juventus. Ma soprattutto delle scelte, che sarà chiamata a prendere la nuova dirigenza. Tra un mese il club bianconero si doterà di un nuovo Consiglio d’amministrazione, che dovrà subito illustrare il nuovo corso.

Oltre alle decisioni extrasportive, bisognerà capire come affrontare la questione rinnovi, al momento uno dei casi più spinosi. Diversi sono infatti i giocatori attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri che a giugno andranno in scadenza di contratto. L’obiettivo è decidere nel più breve tempo possibile, in modo tale da evitare che le trattative tirino troppo per le lunghe com’è successo un anno fa con Paulo Dybala. Un altro argomento che tiene banco in questi giorni è quello legato ai riscatti. Un esempio? Leandro Paredes. L’argentino, appena diventato campione del mondo con la selezione di Lionel Scaloni, non è affatto sicuro di restare a Torino, dove nella prima parte di stagione non ha convinto.

Calciomercato Juventus, “Paredes non verrà riscattato”

L’ex Psg ha sei mesi per far cambiare idea ai dirigenti della Juventus, che per ora non sembrano intenzionati a riscattarlo dal club francese. Lo ha svelato attraverso il proprio profilo Twitter l’esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur.

Secondo Konur la società bianconera avrebbe già deciso di rispedire il campione del mondo a Parigi e solo una seconda metà di stagione sontuosa può farli tornare indietro. Ricordiamo che per quanto riguarda il riscatto di Paredes non esiste più l’obbligo che era stato concordato la scorsa estate, dal momento che la Juventus non è riuscita a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta della Champions League. E sarebbe un problema non indifferente anche per lo stesso Psg, che non ha più intenzione di puntare su di lui.