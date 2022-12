Calciomercato Juventus, doppio scambio alla pari: il bomber ritorna da Allegri

La Juventus pensa a un doppio scambio con una big europea per riportare a Torino un pupillo di Massimiliano Allegri.

Messa in archivio la vittoria di ieri sui croati del Rijeka, che ha fatto seguito a quella di sabato sicuramente più prestigiosa sul campo dell’Arsenal, la Juventus di Massimiliano Allegri continua a lavorare in quel della Continassa per prepararsi al meglio in vista del match esterno del 4 gennaio prossimo contro la Cremonese di Massimiliano Alvini.

Un match, quello contro i grigiorossi, che riaprirà le danze in Serie A coi bianconeri che, attualmente terzi in classifica, in piena zona Champions League, proveranno a portare avanti la propria striscia di vittorie consecutive e ad avvicinarsi sempre più al primo posto del Napoli, distante, ora come ora, esattamente dieci punti.

Intenti chiari, quelli della Juventus che, in attesa di tornare ufficialmente in campo tra qualche settimana, guarda anche al calciomercato e pensa a un doppio scambio con l’Atletico Madrid per la prossima estate. Un doppio scambio che, stando a quanto emerso in queste ore, potrebbe riportare a Torino quell’Alvaro Morata che tanto piace a Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid dice sì al doppio scambio: ecco quali bianconeri voleranno da Simeone

Juventus e Atletico Madrid sembrano essere d’accordo: il doppio scambio, salvo ripensamenti, dovrebbe concretizzarsi in estate. Un doppio scambio che, stando quanto trapelato in queste ore, dovrebbe portare al trasferimento in Spagna di Moise Kean e Weston McKennie.

L’azzurro e lo statunitense, infatti, sembrano essere molto graditi ai Colchoneros che, pronti a una mezza rivoluzione per la prossima stagione, sarebbero pronti a ingaggiarli, vista anche la loro giovane età.

Un doppio ingaggio, quello dei due bianconeri, che l’Atleti pareggerebbe cedendo alla Vecchia Signora quel tanto desiderato Alvaro Morata, per lui sarebbe il secondo ritorno a Torino dopo quello del 2020, e Renan Lodi, attualmente in prestito al Nottingham Forest e già seguito dai piemontesi ai tempi in cui militava nell’Atletico Paranaense.